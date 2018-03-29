Alanyalı genç feci motosiklet kazasında hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, Mehmet Çakal’ın kullandığı 07 NJ 238 plakalı motosiklet, önünde seyir halindeki Hüseyin Bedeloğlu’nun kullandığı 07 FFN 72 plakalı kamyona Manavgat ilçesi, Sanayi köprülü kavşağında arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çakal, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Çakal’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Alanya’da ikamet ettiği öğrenilen Çakal’ın cenazesi Hacımemişler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı’na defnedilecek.
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