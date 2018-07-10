Alanyalı esnafı döverek hastanelik ettiler

MURAT Aslan’ın iddiasına göre olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saat 06.15 sıralarında Yeni Yat Limanı’nda bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

Oba Mahallesi’nde Apaçi Araç Kiralama Şirketi'nin sahibi olan Murat Aslan, müşterilerini ağırlamak için gece kulübüne gitti. Aslan burada, iki müşterisi ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlencenin ardından mekândan ayrılırken, güvenlikçiler tarafından darp edildiğini iddia etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aslan, ağrı kesicilerle ayakta durabildiğine dikkat çekerek "Güvenlik personelinin görevi etkisiz hale getirmektir. Öldüresiye dövmek değil. Benim o gece yanımda Hollanda’dan gelen müşterilerim vardı. İşimiz bittikten sonra gezmek istediler. Ben de bir turizm esnafı olarak onları gece kulübüne götürdüm. İçeride hiç sorun veya olay olmadı. Gecenin sonunda çıkıp taksiye binip gidecektik. Çıkarken işletmenin güvenlik görevlileri ya can sıkıntısından ya da şov yapmak istediklerinden, tam olarak bilemiyorum beni darp ettiler. Önce sözlü olarak bazı şeyler söylediler. Ardından ben de 'Yaptığınız yanlıştır. Ben de yıllarca bu mesleği yaptım' dedim. Bunun üzerine şeflerinin bana saldırması bir oldu. Şefleri saldırınca diğerleri de ölümüne saldırarak beni darp ettiler. Yanımdaki turistler de yaşadıkları bu olayın ardından çok korktular, muhtemelen de Alanya’yı terk ettiler. Burası bir turizm kenti. Bugün bana yaptılar, yarın bir başkasına yapabilirler. Alanya’da çok oluyor bu tip şeyler. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için ben gerekli yerlere başvurdum. Bunun da peşini bırakmayacağım. Hukuki süreci başlattım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 00:59