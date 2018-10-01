Alanyalı emlakçı canına kıydı

ALANYA'DA 'Samancı Kenan'ın Şevki' lakabıyla tanınan Şevki Bulut'un, Küçük Hasbahçe Mahallesi'ndeki evinin önünde kendisini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ikinci kattaki evinin balkon demirine bağladığı zinciri bina girişine sarkıtan Bulut, aşağıda bir sandalyeye çıkarak kendisini astı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle Bulut zincirde asılı halde cansız bulundu. Olay yerindeki ilk incelemenin ardından Bulut'un cenazesi önce ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 18:09