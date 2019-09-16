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Alanya'dan kalkan otobüs dere yatağına uçtu

Konya'da, Alanya'dan Kapadokya’ya geziye giden turistlerin taşındığı tur otobüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu

ASAYİŞ 16.09.2019, 13:30 16.09.2019, 13:35
Alanya'dan kalkan otobüs dere yatağına uçtu
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KAZA, saat 11.00 sıralarında, Konya- Antalya yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Alanya'dan Kapadokya'ya geziye giden turistleri taşıyan Veysel Demirel yönetimindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada, İngiltere ve Polonya uyruklu 38 turistten 3'ü yaralandı. Bazı turistlerin de sıyrıklarla atlattığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Turistlerin, yollarına başka bir otobüsle devam edeceği öğrenildi. 
Kazayı anlatan otobüs şoförü Veysel Demirel, ''Alanya'dan Nevşehir'e gidiyorduk. Lastik patladıktan sonra kaza meydana geldi'' dedi.
 
Polis ekiplerince yapılan incelemede otobüsün ön lastiklerinin yarılmış olduğunu belirlendi. Polis, lastiklerin kazadan önce mi yoksa sonra mı yarıldığını belirlemek için çalışma başlattı.


 

#kapadokyaya #Alanya #konya
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