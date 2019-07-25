Alanya’daki zehir fışkıran eve polis baskın düzenledi

Alanya’da, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Alanya’daki zehir fışkıran eve polis baskın düzenledi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Aydın D.(33) adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı takibe aldı. Saray Mahallesi’ndeki ikametinden çıkan Aydın D.’yi durdurarak üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ardından Aydın D.’nin ikametinde arama yapan polis, 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram taş kokain, 7.4 gram reçine esrar, plastik şişe içerisinde 1 litre amonyak ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Aydın D. ve ikametgahında bulunan Veysel D. (26) gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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