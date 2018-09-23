Alanya'daki vurguncu banka müdürü yakalandı

GEÇTİĞİMİZ cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Vurgun yapan müdür İzmir’de yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları" kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Asayiş Müdürlüğü ve Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, müdür Arif İ.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaşıldı. Bununu üzerine harekete geçen İzmir ve Alanya polisi ekipleri, Arif İ.’yi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, saat 19.33'de yayınladığı basın bildirisi ile Arif İ'nin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, İzmir ve Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları ile ..... Bankası Müdürü Arif İ. İzmir’de yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin amcası da bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 01:38