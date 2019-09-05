Alanya'daki safari kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi!

Mehmet AL

6 AĞUSTOS tarihinde Alanya'nın kırsalındaki Demirtaş Mahallesi, Sapadere Kanyonu yolunda turistleri taşıyan tur minibüsü 20 metrelik şarampole yuvarlanmıştı. Hollanda uyruklu Rudy Johannes Kerkhof’un yaşamını yitirdiği kazada “Nikita Shirokov (17), İrina Shirokov (46), Aleksandra Shirokov (46), Mikail Palashkov (47), Anna Sverhkova (32), Vera Polishova (16), Stanislav Sverchova (32), Franny Vandongen (45), Selinda Kerkhof, Tycho Kerkhof yaralanmışlardı. Minibüsün sürücüsü Nazmi K. (26) ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konulmuştu.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Safari kazasında minibüste bulunan ve kazada ağır yaralanan Hollandalı erkek turist Rudy Johannes Kerkhof ALKÜ hastanesine yapılan tüm müdaheleye rağmen yaşamını yitirirken kazadan 28 gün sonra ise Hollandalı kadın turist Franny Vandongen tedavi gördüğü Alanya Özel Anadolu Hastanesinde yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Hollandalı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.