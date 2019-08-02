Alanya’daki o cinayetin perde arkasını anlattı

Mehmet AL - ÖZEL HABER

ALANYA’DA 1 Nisan 2019 tarihinde 60 yaşındaki Hayrettin Süvari’nin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın davası Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün başladı. Gergin başlayan ve ileri bir tarihe ertelenen davanın taraflarından Hayrettin Süvari’nin oğlu Abdullah Süvari Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunarak cinayetin perde arkasını anlattı. Abdullah Süvari şunları söyledi: “Olayın başlangıcında Alper D. isimli şahıs dükkana gelerek malzeme alacağını belirterek benden 20 bin TL borç para aldı. Daha önce de komşu olmamız sebebiyle aramızda borç para alış verişi olmuştu. Ancak Alper D., daha sonra bu parayı tek seferde ödeyemeyeceğini söyledi ve aramızda senet yaptık. Senetleri 2’şer bin TL olarak 10 parça halinde düzenledik.

Ortada silah zoruyla alınan bir senet yok, zira öyle olsa 10 parça halinde olamaz. Biz kendi işimizde gücümüzde insanlarız ne kumarla nede bahisle bir işimiz yok. Daha sonra dükkanıma Yunus D., Alper D. ve 1 kişi daha baskın düzenleyerek elemanımı tehdit etti. Bu olay, ‘Yağma’ suçu kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne intikal etti. Kendilerinden şikayetçi olduğum şahıslar bahis oynattığımı iddia ederek, kendilerini kurtarmak istediler. Hakkımda bulundukları söylemlerin asılsız olduğunun anlaşılması üzerine hakkımda herhangi bir suç duyurusunda bulunulması.

İlerleyen zamanlarda işyerimin önünden aracıma bindiğim sırada Yunus D., Taner D. ve yanındaki 3 kişinin saldırısına maruz kaldım ve bu olay da adli makamlara yansıdı. Bu olaydan sonra güvenlik güçlerinin tedbir almadığını gördüğümden dolayı silahlanmak zorunda kaldım. Ancak silah taşımamdaki amacım adaletimi sağlamak değil, kendi canımı korumaktı.

Olaydan iki gün sonra yine işyerimin önünde otururken Alper D. bir araçla işyerimin önüne gelerek beni ve ailemi öldürmeyle tehdit etti. Üzerime yürümeye teşebbüs edince 3 el havaya ve yere, kendimi korumak için ateş ettim. Olaydan sonra Alper D. insanları yalancı şahitlik yapmaya zorladı. Tanıklar bunu daha sonra mahkemede itiraf etti. Bu olayın akşamında Ümit isimli bir şahıs, Alper D. tarafından işyerime gönderildi ve silah zoruyla rahmetli babamdan senetleri istedi. Olay anında polis gelerek silahıyla beraber şahısı tutukladı. Ancak serbest bırakıldı. Daha sonra Yunus D. beni yolda sırtımdan bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Ancak belimde silah olmasından dolayı havaya ateş ederek Yunus D.’nin elinden kurtuldum. Bu olaylardan önce benim silahım olduğunu bilmiyorlardı. Daha önceki ifadelerinde şahıslar sadece ‘bahis oynattı’ diye suçlama yaparken, silahım olduğunu öğrendikten sonra ‘silah zoruyla senet aldığımı’ iddia ettiler. Babamı öldüren Yunus D., beni de öldürmeye teşebbüs etti ve 1 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Bu olaylardan sonra benzeri olaylar yaşandı. Kardeşim silahla kendi işyerimde bu şahıslarca rehin alındı. Sürekli tehdit edilmeye devam edildik. En son babam Hayreddin Süvari sırtından vurularak ördürüldü. Daha önce basına yansıdığı gibi göğsünden yara almadı. Kardeşim silahına davranmasa annem ve kardeşimi de öldürmek niyetiyle gelmişlerdi. Olay sonrası güvenlik güçleri tarafından korunmadık. Olayın güvenlik kamera kayıtları dahi avukatımız tarafından bulunarak ilgili makamlara verildi.” dedi.