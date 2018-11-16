Alanya'daki kaçak elektrik şebekesi olayında flaş gelişme!

ALANYA'DA son 5 yılda 72 milyon kilovat/saat ve toplam 26 milyon TL kayıp kaçak bedeli tespit edilirken, bu kayıp kaçağın yakalanan şebekeden kaynaklandığı belirtildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yüksek elektrik sarfiyatı olan işletmeler ve abonelerin, elektrik sayaçlarına müdahale ederek az değer göstermesini sağlayıp kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4'ü kardeş 7 şüpheliyi tespit etti. Tespit üzerine geçtiğimiz pazartesi günü harekete geçen polis, şüpheli Ömer C., Gazi Ö., Turgay B., Şahin Ö. ile kardeşleri Fikret Ö., Bülent Ö., Erkan Ö.'yü adreslerinde gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise elektrik dağıtım şirketine ait mühürler, hassas terazi, 50 gram uyuşturucu madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca ve 39 dolu fişek ele geçirildi. Alanya'da son 5 yılda 72 milyon kilovat/saat ve toplam 26 milyon TL kayıp kaçak bedeli tespit edilirken, bu kayıp kaçağın yakalanan şebekeden kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca operasyon kapsamında önceki gün Melik K.Y. ve Mesut Ö. de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden Melik K.Y, ve Mesut Ö. savcılıkça, Ömer C., Gazi Ö. ve Turgay B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kardeş olan Şahin, Fikret, Bülent ve Erkan Ö. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 15:44