Alanya'daki inanılmaz ölümde şok detay

ACI olay, önceki gün akşam saatlerinde Alanya’nın Kargıcak Mahallesi, Karagedik Mevkii’ndeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Sapadere Mahallesi’nde yaşayan Mevlüt Yıldırım (33), öğle saatlerinde yanına iki çocuğunu da alarak Kargıcak Mahallesi’ndeki sahile balık avına gitti. Avladığı balıklarla evine geri dönmek için yola çıkan Mevlüt Yıldırım, sahille aracını park ettiği yola bağlantılı olan muz bahçesinin içinden geçtiği sırada, sulama sistemini çalıştıran motor dairesine giden elektrik telinin üzerine basınca akıma kapıldı. Babasının hareketsiz yattığını gören Yıldırım’ın çocukları paniğe kapılarak hızla park ettikleri araca gittiler. Bir süre geçmesinin ardından eşinin telefonla aramasıyla olay anlaşıldı. Eşi ve yakınları olay yerine gelerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Yaşananlardan habersiz olan çocuklar, annelerine "Anne babam bahçede uyudu" dediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 çocuk babası Yıldırım’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Boğaz Değirmen Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:15