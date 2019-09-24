Alanya'daki hırsızlık şüphelisi Gazipaşa'da yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre F.Ç isimli kadın tatil yaptığı otel odasında sabah kalktığında masa üzerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanın çalındığını fark etmesi üzerine polise başvurdu.Asayiş Büro Amirliğine Bağlı hırsızlık ekipleri oteldeki kamera görüntülerinden yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli B.Ö., olduğunu tespit etti, şüpheli şahısın bir otobüs firmasından bilet aldığı ve Adana iline gitmekte olduğu tespit edildi, Gazipaşa uygulama noktası ile irtibata geçen Alanya polisi şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu. Şüpheli şahıs B.Ö yolcu otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro ekiplerince teslim alınarak Alanya'ya getirilen şüphelinin yapılan üst aramasında müşteki bayana ait cep telefonu, cüzdan ve ehliyet ele geçirildi. Cumhuriyet Polis Karakoluna teslim edilen şüpheli B.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.