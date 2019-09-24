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Alanya'daki hırsızlık şüphelisi Gazipaşa'da yakalandı

Alanya'da bir otelde tatil yapan kadın odada bulunan cep telefonu ve cüzdanın yerinde olmadığını görünce polis çağırdı. Gazipaşa'da yakalanan hırsız sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.  

ASAYİŞ 24.09.2019, 13:34 24.09.2019, 16:47
Alanya'daki hırsızlık şüphelisi Gazipaşa'da yakalandı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre F.Ç isimli kadın tatil yaptığı otel odasında sabah kalktığında masa üzerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanın çalındığını fark etmesi üzerine polise başvurdu.Asayiş Büro Amirliğine Bağlı hırsızlık ekipleri oteldeki kamera görüntülerinden  yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli B.Ö., olduğunu tespit etti, şüpheli şahısın bir otobüs firmasından bilet aldığı ve Adana iline gitmekte olduğu tespit edildi, Gazipaşa uygulama noktası ile irtibata geçen Alanya polisi şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu. Şüpheli şahıs B.Ö  yolcu otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro ekiplerince teslim alınarak Alanya'ya getirilen şüphelinin yapılan üst aramasında müşteki bayana ait cep telefonu, cüzdan ve ehliyet ele geçirildi. Cumhuriyet Polis Karakoluna teslim edilen şüpheli B.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Alanya #hırsızlık şüphelisi #gazipaşa
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