Alanya'daki hırsızlık şüphelisi Gazipaşa'da yakalandı
Alanya'da bir otelde tatil yapan kadın odada bulunan cep telefonu ve cüzdanın yerinde olmadığını görünce polis çağırdı. Gazipaşa'da yakalanan hırsız sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre F.Ç isimli kadın tatil yaptığı otel odasında sabah kalktığında masa üzerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanın çalındığını fark etmesi üzerine polise başvurdu.Asayiş Büro Amirliğine Bağlı hırsızlık ekipleri oteldeki kamera görüntülerinden yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli B.Ö., olduğunu tespit etti, şüpheli şahısın bir otobüs firmasından bilet aldığı ve Adana iline gitmekte olduğu tespit edildi, Gazipaşa uygulama noktası ile irtibata geçen Alanya polisi şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu. Şüpheli şahıs B.Ö yolcu otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro ekiplerince teslim alınarak Alanya'ya getirilen şüphelinin yapılan üst aramasında müşteki bayana ait cep telefonu, cüzdan ve ehliyet ele geçirildi. Cumhuriyet Polis Karakoluna teslim edilen şüpheli B.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1