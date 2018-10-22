Alanya’daki hırsızlık olayında 2 tutuklama daha!

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı, Türkler ve Payallar Mahallerindeki 4 ayrı evden televizyon, 500 dolar, 180 TL, 2 altın küpe, 1 altın kolye ile motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının olduğu adresleri incelemeye alan ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelilerinin İsmail A. (23), C.G. (18) ve Y.Ç. (16) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine geçen Cuma günü sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, İsmail A. C.G.’ ve Y.Ç.’yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapmışlar

Gözaltına alınan şüpheliler suçunu itiraf ederek uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını iddia etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İsmail A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 hırsızlık şüphelisi daha gözaltına alındı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, T. Ş. (23), ve M. A. A.(20) isimli şüphelilerinde hırsızlık olayına karıştığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, dün sabah saatlerinde 2 şüpheliyi de adreslerinde gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden ve karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk T. Ş.ve M. A. A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.