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Alanya'daki cinayetin arkasından hırsızlık iddiası çıktı!

Alanya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, serada çalışan işçileri hırsız sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. 

Alanya'daki cinayetin arkasından hırsızlık iddiası çıktı!

Alanya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, serada çalışan işçileri hırsız sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. 

05 Kasım 2017 Pazar 14:54
Alanya'daki cinayetin arkasından hırsızlık iddiası çıktı!
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İDDİAYA göre, dün gece İmamlı Mahallesi'nde elektrik işçisi Emrah Yüksel (23), Burak Tunç ve Kerem Uzun serada çalıştıkları sırada otomobille yoldan geçen Mesut Ç., işçileri hırsız sanarak durumu arkadaşları Ümit Ç., Bilal M., Fatih M. ve Serkan Y.’e bildirdi. Daha sonra iki ayrı otomobille seraya gelen Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M., Serkan Y. araçlardan inerken, Bilal M. ise elindeki pompalı tüfekle serada bulunan kişilerin üzerine ateş açtı. Açılan ateşle saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ve Kerem Uzun yaralanırken, saldırganlar otomobillerle olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emrah Yüksel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Kerem Uzun’un ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
  Olay sonrası çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M., Serkan Y. ve Bilal M., karakoldaki ifadelerinde serada çalışan işçileri hırsız sandıkları için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son Güncelleme: 05.11.2017 17:16
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