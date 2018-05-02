Alanya'daki çifte cinatte 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı

- Mehmet AL

GEÇTİĞİMİZ yıl ocak ayında Fakırcalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Nebahat Uysal'dan (32) haber alamayan komşuları, evin kapısını çalmış, kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'in (38) hareketsiz halde yerde yattığını görmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 2 çocuk annesi Uysal ve evli 3 çocuk babası Özdemir'in (38) öldüğü belirlenmişti. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede ise, Uysal ve Özdemir’in kafalarından av tüfeği ile vurulduğu, Özdemir’in elinde otomatik av tüfeği olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilmiş, otopsi işlemlerinin ardından Uysal ve Özdemir Fakırcalı Mahallesi’nde toprağa verilmişlerdi.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Olaydan 1 sene sonra şüpheli ölümün dosyası Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar açıldı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak 2 kişinin şüpheli ölümün aydınlatılması için çalışma başlattı. Geçen çarşamba günü Özdemir ve Uysal'ın mezarı açılıp, alınan doku parçaları incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, olayla ilgili ölen Murat Özdemir’in eşi Nuran Ö. (38), ölen Nebahat Uysal’ın akrabaları Emine U.(32), Kenan U. (36), Türkkan U. (48) ve Süleyman T.’yi (47) gözaltına aldı. Emniyette bir hafta süren işlemlerinin ardından Nuran Ö., Emine U., Kenan U., Türkkan U. ve Süleyman T. adliyeye sevk edildi.