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Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 21 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 18 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi

Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 21 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 18 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi

21 Mart 2018 Çarşamba 12:09
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
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- Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler çok sayıda ev ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda mağdur kişilerden çek, senet alarak, bankalara ait pos makineleriyle yüksek faiz oranları ile kart çekerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Ş.T.,Ş.Y,A.İ.,A.T,B.D.,H.D.,Ş.A.,A.T.,S.K.,H.Y.,H.Ö.,İ.K.,S.S.,S.S.,F.Ç.,İ.A.,M.G.,A.C.,İ.G.,M.K. ve M.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Y., A.İ, ve Ş.T., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.İ. ve Ş.T. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi

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Son Güncelleme: 22.03.2018 00:26
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