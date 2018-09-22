Alanya'daki bankadan da paraları götürmüş

Mehmet AL

ALANYA'DA bir devlet bankasında görev yapan müdür A.İ., ucuz döviz bahanesiyle 2 döviz bürosundan 30 milyon lira para topladı. Çalıştığı bankada yapılan inceleme sonrası 1.5 milyon Türk Lirası, 1.5 milyon euro ve 2.2 milyon dolar aldığı iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 13:22