Mehmet AL
ALANYA'DA bir devlet bankasında görev yapan müdür A.İ., ucuz döviz bahanesiyle 2 döviz bürosundan 30 milyon lira para topladı. Çalıştığı bankada yapılan inceleme sonrası 1.5 milyon Türk Lirası, 1.5 milyon euro ve 2.2 milyon dolar aldığı iddia edildi.
Alanya'daki bankadan da paraları götürmüş
Alanya'da bir devlet bankasında görev yapan müdür A.İ bankadan 1.5 milyon TL, 2.2 milyon dolar ve 1.5 milyon euro aldığı iddia edildi
Mehmet AL
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YORUMLAR
Helal olsun. Çook iyi yapmış. Umarım yakalanmaz.