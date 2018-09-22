Alanya'daki bankadan da paraları götürmüş

Alanya'da bir devlet bankasında görev yapan müdür A.İ bankadan 1.5 milyon TL, 2.2 milyon dolar ve 1.5 milyon euro aldığı iddia edildi

Alanya'daki bankadan da paraları götürmüş
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Mehmet AL
ALANYA'DA bir devlet bankasında görev yapan müdür A.İ., ucuz döviz bahanesiyle 2 döviz bürosundan 30 milyon lira para topladı. Çalıştığı bankada yapılan inceleme sonrası 1.5 milyon  Türk Lirası, 1.5 milyon euro ve 2.2 milyon dolar aldığı iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 13:22
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YORUMLAR
Alanyalı
Alanyalı - 8 saat Önce

Helal olsun. Çook iyi yapmış. Umarım yakalanmaz.

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