Alanya'daki bankacı vurgununda şok iddia! Paraları gömdü mü?

'UCUZ döviz alıyorum' diyerek piyasadan yaklaşık 100 milyon lira para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranırken İzmir’de yakalanarak Alanya'ya getirilen banka müdürü Arif İ.'nin sorgusu pazartesi akşamından beri devam ediyor. Çok yönlü olarak yapılan soruşturma çerçevesinde olayın olduğu gün banka müdürünün çevreyolunda bulunan banka ve ilçeden çıktığı güzergahta bulunan tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.

GZP OLMAYINCA KONYA'YA GİTMİŞ

Banka müdürünün Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda (GZP) yakalanacağını anlayınca önce Konya'nın Hadim ilçesine gittiği ve burada bir düğüne katıldığı tespit edildi. Daha sonra Alanya'dan tanıdığı bazı kişilerin aracına binerek Kırıkkale'ye götürüldüğünün tespit edilmesi üzerine araç ve sahipleri polis tarafından gözaltına alındı. Aracın içinde ise az miktarda para bulundu. Yapılan araştırmada Arif İ.’yi Konya’dan alıp Kırıkkale’ye götüren bu kişilerin aracında bulunan paraların düğün parası olduğu belirlendi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak banka müdürü Arif İ. ile irtibata geçen amcası İsa İ., göçmen kaçakçılığından yakalanan Ahmet G., Ahmet Y.O. ve Alanya'da yakalanan M.A., C.T. ve Y.G. gözaltına alınırken, bu kişilerin sorgusu devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe milyonluk vurgunun bir kişi tarafından yapılamayacağı şüphesi üzerinde duruluyor. Başsavcılık kararı ile soruşturmaya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği de katıldı. Vurgunun tek kişi tarafından değil de çete ve organize suç olarak belirlenmesi halinde verilecek ceza süresinin 20 ile 30 yıl arasında artacağı belirtiliyor.

'ALDIKLARIMI GERİ VERDİM'

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından çapraz sorguya alınan Arif İ'nin ilk sorgusunda işadamlarından aldığı paraları son kuruşuna kadar onlara verdiğini söylediği ileri sürüldü. Bankadan aldığı paralar konusunda soruşturma devam ederken, banka müdürü Arif İ.’nin tutuklu kardeşi Hakan İ.’nin polise verdiği ifadede “Ağabeyimi döviz bürosu sahipleri bu hale getirdi. Eğer onlar bu paraları verip de ucuz döviz istemeseydi ağabeyim de bu açıkları kapatmak zorunda kalmazdı” dediği ileri sürülüyor.

'ŞEYTANA UYDUM, PİŞMANIM'

Öte yandan sorgusu devam eden Arif İ.'nin ilk ifadesinde, "Piyasaya ve kredi kartlarına büyük miktarda borcum vardı. Her ay birinden alıp diğerine yatırarak bu borcu çeviriyordum. En sonunda tıkandım ve bu yolu seçtim” dediği ileri sürüldü. Şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söylediği ifade tutanaklarına yansıyan banka müdürü Arif İ’nin "Ben bittim, insanların yüzüne nasıl bakacağım" dediği iddia ediliyor.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Müdür Arif İ.'nin Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı süresi uzatılırken, üzerinde yüklü miktarda Türk Lirası, Dolar ve Euro ele geçirilen evli iki çocuk babası zanlının İzmir'de polise ağlayarak ifade verdiği belirlendi. Müdürün, İzmir-Torbalı'da insan kaçakçısı ile kaçış pazarlığı yaparken yakalandığında ise üzerinde bir adet bıçak, bir adet ruhsatsız tabanca, iki şarjör, iki adet cep telefonu, bir pasaport, kimlik kartı ve yüklü miktarda para ele geçirilmişti.

12 ŞEF VE MEMUR ATILDI İDDİASI

Bir diğer iddiaya göre, Arif İ.'nin görev yaptığı bankada çalışan ve kasadaki açıktan haberi olduğu belirtilen 12 şef ve memurun da görevine son verildi. Bu kişilerin tazminatlarının ödendiği ve iş sözleşmelerinin feshedildiği iddia edildi. Ayrıca, olayla ilgili adı geçen döviz bürosu sahipleri de olay yargı sürecinde olduğu için açıklama yapmayacaklarını söylediler.

İZLER HADİM'E ÇIKIYOR

Paraların nerede olduğu henüz tespit edilemezken, çeşitli senaryolar da polis ekiplerince değerlendiriliyor. Arif İ.'nin kaçma teşebbüsü esnasında paraları yanında götürdüğü ihtimali üzerinde duran ve yaklaşık 5 valiz tutacağı tahmin edilen paralarla GZP'den kaçamayacağını anlaması üzerine Konya'ya doğru yola çıktığını tahmin eden ekipler, paraların da Arif İ'nin dinlenmek üzere durduğu Hadim ilçesinde olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Arif İ'nin, Hadim ilçesinde bir süre dinlendikten sonra bir düğüne katıldığı, daha sonra da Alanya'dan tanıdığı iki kişi ile Kırıkkale'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Araç sahibi iki kişinin ise sorgularında Arif İ'nin araca yalnız bindiğini ve yanında hiçbir eşyasının bulunmadığını iddia etmesi üzerine paraların Hadim'de olabileceği şüphesi de arttı. Bu arada, kaçışından 48 saat sonra yakalanan Arif İ'nin, Alanya-Hadim, Hadim-Kırıkkale ve Kırıkkale-İzmir yolculuklarının yaklaşık 19 saat sürdüğü anlaşılıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 01:38