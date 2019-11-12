Alanya'daki banka vurgunu iddianamesi: Günlük 20 milyon TL...

ÖZEL HABER - Kübra DUMAN

BANKA müdürü Arif İ. ve Arif İ'ye para verdikleri iddia edilen dövizcilerin de aralarında yer aldığı 13 sanık hakkında adli makamlarca hazırlanan ve Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin detayları Alanya gündemine bomba gibi düştü. Bankada yapılan işlem yoğunluğuna dikkat çekilen iddianamede, döviz bürosu sahibi, ortak ve gizli ortakları olarak nitelendirilen şüpheliler Mehmet Arif T., Şefik T., Mustafa A., Ahmet A., İbrahim U., Mustafa Ç. ve İsa İ.’nin Arif İ. ile günlük çok yüklü miktarda para ve döviz alışverişine girdiklerinin tespit edildiği, zaman zaman günlük para sirkülasyonunun 20 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Kur farkından yüksek kâr elde ettikleri belirlenen şüphelilerin bu kârı banka müdürü Arif İ. üzerinden sağladıkları vurgulanan iddianamede, Arif İ.’nin bu alım satımı banka kayıtlarına geçirmediğini bilen şüphelilerin, buna rağmen gayri resmi döviz alışverişini sürdürdükleri yer alıyor.