Alanya'daki banka vurgunu çete işi mi?

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'a 100 milyon TL ile kaçtığı iddia edilen banka müdürünün bu vurgunu tek başına yapmadığı ve ortakları olduğu şüphesiyle dosya Asayiş'in yansıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince de takip ediliyor. Ayrıca Arif İ.'nin sorgu sırasında iş adamlarından aldığı paraları son kuruşuna kadar bu kişilere verdiğini söylediği öğrenildi.

'Ucuz döviz alıyorum' vaadiyle piyasadan yaklaşık 100 milyon lira para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda döviz çalığı iddiasıyla aranırken İzmir’de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak Alanya'ya getirilen banka müdürü Arif İ.'nin sorgusu devam ediyor. Yapılan soruşturma çerçevesinde olay günü banka müdürünün çevre yolunda bulunan banka ve Alanya'dan çıktığı güzergahta bulunan tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüleri tek tek inceleniyor.

HADİM'E KAÇTIĞI ARAÇTA PARA BULUNDU

Banka müdürünün Konya'nın Hadim ilçesine gittiği ve burada Alanya'dan tanıdığı bazı kişiler aracılığıyla Kırıkkale'ye götürüldüğünün tespit edildi. Hadim ilçesinde bıraktığı aracın içinde ise az miktarda para bulundu. Yapılan araştırmada bu kişilerin Konya'da bir düğüne gittikleri belirlendi. Alınan paranın bu kişilere teslim edileceği öğrenildi.

DOSYA ÇETE KAPSAMINA ALINDI

Olayla ilgili olarak banka müdürü ile irtibata geçen 6 şüpheli kişi daha gözaltına alınırken bu kişilerin sorgusu devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe milyonluk vurgunun bir kişi tarafından yapılamayacağı şüphesi üzerinde duruluyor. Başsavcılık kararı ile soruşturmaya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de katıldı. Vurgunun tek kişi tarafından değil de çete ve organize suç olarak belirlenmesi halinde verilecek ceza süresi 20 ile 30 yıl arasında artacak.

'PARALARI SON KURUŞUNA KADAR VERDİM'

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından çapraz sorguya alınan Arif İ.'nin ilk sorgusunda iş adamlarından aldığı paraları son kuruşuna kadar onlara verdiğini söylediği ileri sürüldü. Bankadan aldığı paralar konusunda ise soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 21:51