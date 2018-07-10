Alanya'daki av tüfeği ile cinayete müebbet

- Mehmet AL

ÇALIŞTIĞI otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülen Murat Acar’ın katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan 2 kişi son kez hakim karşısına çıktı. 14 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda otelde yaz sezonu teknik, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar, av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayetin failleri olarak gözaltına alınan 32 yaşındaki Ahmet Hüsnü T. ve 48 yaşındaki Emin G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Alanya 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ahmet Hüsnü T. ve Emin G.’yi müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanıklar tutuklu bulundukları Alanya L Tipi

Kapalı Cezaevi’ne gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 14:32