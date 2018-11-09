Alanya'da zehir tacirleri suç üstü yakalandı

ALINAN bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Alanya polisi, takibe aldıkları Mehmet Latif D., Bayram S. ve Tolga Y. adlı kişileri Saray Mahallesi'nde buluştukları bir otoparkta gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlılardan Mehmet Latif D'nin pantolonunun ve montunun cebinden çıkarmış olduğu şeffaf poşet içerisinde satışa hazır hale getirilmiş daralı tartımında 11,21 gram skunk maddesi, gazete kağıdına sarılı vaziyette satışa hazır hale getirilmiş daralı tartımında 5,91 gram skunk maddesi, sigara paketi içerisinde beyaz renkli kağıt parçasına sarılı vaziyette satışa hazır hale getirilmiş, daralı tartımında 0,90 gram gelen skunk maddesi, sigara paketi içerisinde satışa hazır hale getirilmiş, daralı tartımında 1,45 gr gelen skunk maddesi ele geçirilirken, Bayram S'nin üst aramasında ise gazete kağıdına sarılı vaziyette daralı tartımında 2,70 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Tolga Y'nin ise yapılan üst aramasında suç unsuruna rastlanılmadı. Mehmet Latif D'nin Şekerhane Mahallesi, Küllüoğlu Sokak’ta bulunan ikametinde ve Tolga Y'nin Saray Mahallesi, Galatasaray Caddesi’nde bulunan ikametinde başkaca uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek bu adreslerde de arama yapıldı. Mehmet Latif D'nin ikametinde yapılan aramada iki parça halinde toplam ağırlığı 96 gram skunk maddesi ele geçirilirken, Tolga Y'nin ikametinde yapılan arama neticesinde 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 13 gram skunk maddesi ele geçirilerek şahıs yakalandı. Zanlıların üst ve ikamet aramalarında toplamda 9 parça halinde 131,2 gram skunk maddesi ele geçirilirken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı gereği Tolga Y. isimli şahsa “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan tahkikat yapılarak serbest bırakıldı. Mehmet Latif D. ve Bayram S. isimli şahıslara “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Sorguları süren iki zanlının bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 11:09