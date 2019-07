Alanya’da zehir tacirine suçüstü 

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı’nda durumundan şüphelendikleri Okan D.’yi (26) takibe aldı. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan park içerisindeki grubun yanına giden Okan D.’nin Melih Can G.’den (19) para alıp ayrıldığını belirledi. Sözkonusu grubu takibe alan ekipler, Okan D.’nin kısa bir süre sonra gelerek Melih Can G.’ye bir şeyler verdiğini tespit etti. Polisleri karşısında gören Okan D. yaya olarak kaçmaya çalışırken, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken Melih Can G.’nin üzerinde ise 2 parça halinde daralı ağırlığı 3.3 gram olan skunk maddesi ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile Okan D. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 11:05