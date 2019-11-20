Alanya’da zehir taciri kıskıvrak

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği’ne bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Şekerhane Mahallesi, Fatih Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri İsmail T. (27) adlı şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında iki parça halinde 4 gram ve 2 gram olmak üzere toplamda 6 gram skunk maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştirerek İsmail T.’nin ikametinde arama yapan ekipler, 2 gram skunk maddesi, 2 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılan İsmail T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.