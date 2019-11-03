Alanya'da yürekleri burkan olay: Önce annesi, sonra kendisi öldü
Alanya'da branda imalatçısı Barış Taşyürek, kalp krizi sonucu vefat eden annesinin öldüğünden ve toprağa verildiğinden haberi olmadan hayatını kaybetti
ASAYİŞ 03.11.2019, 16:53 03.11.2019, 17:38
KIZLARPINARI Mahallesi’nde branda imalatı yapan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Barış Taşyürek, 3 aydır Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu. Oğlunun durumuna çok üzülen anne Hanife Taşyürek, Cuma günü kalp krizi geçirerek Alanya'da hayatını kaybetti. Annesinin vefatından haberi olmayan Barış Taşyürek, cenaze namazı kılınırken bu kez kendisi vefat etti. Yıllardır Alanya’da ikamet ettikleri öğrenilen anne ve oğlunun cenazesinin Ankara toprağa verildiği bildirildi. Barış Taşyürek’in kayınpederi Ali Közenek, “Damadım ve annesi vefat etti. Taziyesi Alanya Belediye Mezarlığı karşısındaki Barış Branda önünde olacak” dedi. Merhum ve merhumenin mevlit yemeği ise bugün öğle namazından sonra gerçekleştirildi.
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