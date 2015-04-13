Alanya'da yolcu otobüsünden çıkanlar şok etti

Alanya'da jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi

ALANYA’DA jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde doğu illerinden gelen iki yolcu otobüsü bagajında arama yaptı. Aramada, yolculardan M.M.’nin (45) valizinde bin paket, C.V.A.’nın (19) valizinde bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan iki kişi hakkında "Gümrük kaçağı sigara ticareti yapmak" suçlamasıyla yasal işlem başlatılırken, kaçak sigaralara el kondu.

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