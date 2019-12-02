Alanya’da yol savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı
Alanya’da kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
ASAYİŞ 02.12.2019, 16:02
MEHMET AL
KAZA, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi’ne seyir halinde olan Sadık G. (25), idaresindeki plakasız motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sadık G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Sadık G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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