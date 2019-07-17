Alanya’da ‘Yok artık’ dedirten kaza! Otobüs motosikleti resmen çiğnedi

Alanya’da özel halk otobüsü, kısa süreliğine yağan yağmur deneiyle kayganlaşan yolda motosiklete çarptı, kazada motosiklet ortadan ikiye ayrıldı

Alanya’da ‘Yok artık’ dedirten kaza! Otobüs motosikleti resmen çiğnedi
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre kaza, 25 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Gazipaşa yönüne seyreden 07 NEC 30 plakalı özel halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otobüs, kaldırımda park halinde buluna motosiklete çarptı. Halk otobüsü ve kaldırım üzerindeki ağaç arasında sıkışan motosiklet kullanılamaz hale gelirken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin soruşturma başlattığı kazada kaldırımda bulunan bir de ağaç zarar gördü.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 18:41
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