- Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan 69 yaşındaki Alman Manfred Bleckmann evinde ölü bulundu. Yerleşik Alman’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yerleşik Alman’ın evinden çıkmaması üzerine apartmandaki komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri nöbetçi savcılıktan aldıkları talimatla çilingir vasıtasıyla eve girdi. Jandarma, yatak odasında Alman Manfred'in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Alanya'da yerleşik Alman ölü bulundu
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan 69 yaşındaki Alman Manfred Bleckmann evinde ölü bulundu
- Mehmet AL
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