Alanya’da yayla şenliğinde hortum şoku: 5 yaralı

ALANYA'NIN Gümüşkavak Mahallesi’ne bağlı Kızılova Yaylası’nda bugün şenlik düzenlendi. Gümüşkavak 5. Kızılova Yayla Şenliği’ni hortum vurdu. Bir anda şenlik alanını adeta yerle bir eden hortumun etkisiyle 5 kadın vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerinde bulunan ilkyardım ekipleri tarafından tedavi edilirken, durumları ağır olan kadınlar en yakın hastanelere sevk edildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gümüşkavak Kızılova Yayla Şenlikleri’nin 5’incisi bugün gerçekleştirildi. Gümüşkavak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenlikte yerel sanatçılar Sinan Yılmaz ve Özlem Şahin sahne aldı. Şenlik alanına bazı vatandaşlar dün akşam giderek kamp kurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapan şenlikte yöresel halk oyunu gösterilerinin yanı sıra hediye çekilişleri de yapıldı. Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel tarafından organize edilen şenlikte yaşanan hortum ve sonrasında meydana gelen yaralanmalar ise şenliğe katılanları üzdü.