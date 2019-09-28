Alanya’da yaşlı kadın bindiği otobüste fenalaştı

ALANYA-Dim Akköprü seferini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma aracına saat 07.30 sularında binen ve astım krizi geçiren 73 yaşındaki yaşlı kadın, araç sürücüsü Selahattin Uğurkutu tarafından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracın dörtlülerini yakarak yaşlı kadını hastanenin acil servisine yetiştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler personeli şoför Uğurkutu, can güvenliğinden sorumlu olduğu yolcusunu en hızlı şekilde hastaneye yetiştirmek için gayret ettiğini belirterek, yaşlı kadına acil şifalar diledi.