Alanya'da yaşlı adamın acı sonu! Sokak ortasında ölü bulundu

Alanya'da 78 yaşındaki Ali Uyar, sokak ortasında ölü halde bulundu.

Alanya'da yaşlı adamın acı sonu! Sokak ortasında ölü bulundu
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Mehmet AL
OLAY dün gece saat 01.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin araştırmasında ölen kişinin 78 yaşındaki Ali Uyar olduğu belirlendi. Uyar’ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemelerinin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:57
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