Alanya'da yaşanan ölümlü kazada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan A. yönetimindeki motosiklet yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen 82 yaşındaki Özbekistan uyruklu Zakhıd Khaknazarov'a çarptı. Kaza sonucu talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü genç ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan A. çağırılan 112 Acil Servis ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden 82 yaşındaki Özbekistanlı turist Zakhıd'ın cesedi Alanya Belediyesi morgunda yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği yerde yaya geçitinin olmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 11:40