Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.063
DOLAR
3.5762
STERLİN
4.7469
EURO
4.1926
03 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
03 Ekim 2017 Yeni Alanya...
03 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
3 Ekim Günlük Burç Yorumu
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!

Alanya'da çevre yolu kipa karşısında akaryakıt tankerinin ezdiği elektrikli motosikletli çiğ köfteci kadın kuryeye otomobilin kapısının çarptığını polis kamera kayıtlarından tespit etti.

Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!

Alanya'da çevre yolu kipa karşısında akaryakıt tankerinin ezdiği elektrikli motosikletli çiğ köfteci kadın kuryeye otomobilin kapısının çarptığını polis kamera kayıtlarından tespit etti.

03 Ekim 2017 Salı 10:13
Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!
banner404

Mehmet AL
ALANYA'DA dün sabah Çevre yolu üzerinde akaryakıt tankeri seyir halinde giden elektirkli motosiklete çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Rukiye Uysal yaşamını kaybetti kaza sonrası tanker sürücüsü Umit K. göz altına alınmıştı. Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerince kazayla ilgili yaptığı araştırmada ve işyeri güvenlik kameralarını incelenmesi sonucunda park halinde duran 07 F 3150 plakalı otomobil sürücüsü Ali A,(44), aracından inerken otombilin kapısını açtığı sırada  arkasından gelen Rukiye Uysal'a çarptığını tespit etti. polis plakadan yola çıkarak Ali A, Rukiye Uysal'a çarptığı kapıyı yaptırmak için Saniyeye gittiği tespit edilmesi üzerine polis araç sürücüsü Ali A. gözaltına aldıktan sonra daha önce gözaltına alınan Yakıt Tankeri şoförü Umit K. serbest bırakıldı.
Otomobil sürücüsü Ali A. Cumhuriyet Polis merkezinde gözaltına alındı.
Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın kurye hayatını kaybetti

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.10.2017 10:26
Anahtar Kelimeler:
çiğ KöfteCumhuriyet Polis KarakoluRukiye Uysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi
Manavgat'ta 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi
Kokain kapsüllerini 2 günde yutmuş
Kokain kapsüllerini 2 günde yutmuş
Yolda yürüyen kadına yumruk atan Ataşehir saldırganı tutuklandı!
Yolda yürüyen kadına yumruk atan Ataşehir saldırganı tutuklandı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim