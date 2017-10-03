Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!

Mehmet AL

ALANYA'DA dün sabah Çevre yolu üzerinde akaryakıt tankeri seyir halinde giden elektirkli motosiklete çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Rukiye Uysal yaşamını kaybetti kaza sonrası tanker sürücüsü Umit K. göz altına alınmıştı. Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerince kazayla ilgili yaptığı araştırmada ve işyeri güvenlik kameralarını incelenmesi sonucunda park halinde duran 07 F 3150 plakalı otomobil sürücüsü Ali A,(44), aracından inerken otombilin kapısını açtığı sırada arkasından gelen Rukiye Uysal'a çarptığını tespit etti. polis plakadan yola çıkarak Ali A, Rukiye Uysal'a çarptığı kapıyı yaptırmak için Saniyeye gittiği tespit edilmesi üzerine polis araç sürücüsü Ali A. gözaltına aldıktan sonra daha önce gözaltına alınan Yakıt Tankeri şoförü Umit K. serbest bırakıldı.

Otomobil sürücüsü Ali A. Cumhuriyet Polis merkezinde gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilecek.

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