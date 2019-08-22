banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da yaşam savaşı veriyor

Alanya'da ailesiyle beraber tatil yaptığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren İran uyruklu 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

ASAYİŞ 22.08.2019, 00:28 22.08.2019, 00:31 Enes Subaşı
Alanya'da yaşam savaşı veriyor
banner404

OLAY, Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle beraber otelde tatil yapan Majeed D. isimli çocuk, girdiği havuzda bir süre sonra batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden otel görevlileri çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Majeed D’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan İranlı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Tatil #İran #Alanya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545