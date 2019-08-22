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Alanya'da yaşam savaşı veriyor
Alanya'da ailesiyle beraber tatil yaptığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren İran uyruklu 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor
ASAYİŞ 22.08.2019, 00:28 22.08.2019, 00:31 Enes Subaşı
OLAY, Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle beraber otelde tatil yapan Majeed D. isimli çocuk, girdiği havuzda bir süre sonra batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden otel görevlileri çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Majeed D’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan İranlı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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