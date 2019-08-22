Alanya'da yaşam savaşı veriyor

OLAY, Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle beraber otelde tatil yapan Majeed D. isimli çocuk, girdiği havuzda bir süre sonra batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden otel görevlileri çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Majeed D’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan İranlı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.