Alanya’da yasadışı bahis çetesine şok baskın!

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Alanya’ya bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde toplam 9 şüpheli şahsın, yüzde 15 ila 20 oranında kâr marjı ile yasadışı yollardan bahis oynattıkları tespit edildi. Şüphelilerin genellikle Rusya, Kıbrıs ve Almanya gibi ülkelerdeki iddia siteleri üzerinden Türkiye’deki bazı şahıslara kullanıcı adı ve şifre vermek suretiyle yasadışı bahis oynattıkları, şüphelilerin her Salı örgüt üyeleri ile bir araya gelerek hesap görüşmeleri yaptıkları, yasadışı bahis oynayan şahıslara ek kredi açmak suretiyle borçlandırdıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile bugün Mahmutlar Mahallesi’nde toplam 9 şahsa yönelik 11 farklı adreste eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı, şehir dışında olduğu tespit edilen H.G. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Şüphelilerin ev, eklenti, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 dizüstü bilgisayar, 1 notebook, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 1 kredi kartından para çekmek için pos cihazı, 5 not defteri, 8.570 lira, 839 Dolar, 130 Euro, 110 İsviçre Frangı, 6 bankamatik kartı, 1 kredi kartı, 72.980 liralık borç ibareli kağıt, 6 adet toplamı 40.500 lira değerinde senet, 15 banka hesap cüzdanı, 579 Adet exctacy uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Dijital materyallere el konulurken, malzemeler üzerinde gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Ayrıca yüklü miktarlarda para hareketi olduğu tespit edilen yaklaşık 40 şahsın bilgilerinin tespit edildiği, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bu şahısların ifadelerine başvurulacağı belirtildi.