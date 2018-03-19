Alanya’da yangın paniği

KADIPAŞA Mahallesi Sugözü Caddesi 'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan Metin Bozkurt’a ait dairede henüz bilinmeyen neden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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