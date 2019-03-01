Alanyada yangın evi kül etti!

Alanya'da 5 katlı apartmanın ikinci katındaki daire çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alanyada yangın evi kül etti!
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Mehmet AL
KIZLARPINARI Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanının ikinci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evdeki koltuk alev aldı. Alev yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar tamamen kül olurken, evin içerisinde ise kısmen maddi hasar oluştu. evde kimsenin olmadığı ve ev sahibinin şehir dışında olduğu belirtildi.

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