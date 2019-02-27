Alanya'da yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, içinde 5 kişinin olduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 88 adet yeşil renkli Ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 5 kişiden 3 kişi Yasin Ç., Veli U., ve Hüseyin Y., Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ercan E.(34) ile Ali Y.(23) Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 11:14