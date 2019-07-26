Alanya'da yakalanan torbacılar hakkında flaş gelişme

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,şüphelilerden Bilal Habeş P, ile birlikte Mehmet B., Uyuşturucu Madde Ticareti yaptıkları ihbarını alınması üzerine dün gece saat:00:40 sıralarında şüphelilerden 27 yaşındaki Bilal Habeş P, 02 EB 623 plakalı motorsikletiyle Konaklı Mahallesinde yakalandı. yapılan üst aramasında 2 parça halinde 108 gram Esrar maddesi bulundu, şüpheli şahsın Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan ikametlerinde yapılan aramada, evde ikinci şüpheli 29 yaşındaki Mehmet B.,yakalanırken yapılan aramada 304 gram Esrar maddesi ve üzerinde 'Techfit' ibaresi yazılı hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince yakalanan iki şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' Emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra bugün Alanya Adliyesine sevk edilen Mehmet B. Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken Bilal Habeş P. Uyuşturucu Madde Ticaretinden nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:33