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Alanya'da yağmura dayanamayan dev ağaç taksinin üzerine devrildi 

Alanya’da aşırı yağışa dayanamayan ağaç yoldan geçen bir ticari taksinin üzerine devrildi. Taksinin sürücüsü şans eseri yara almazken, devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı

Alanya'da yağmura dayanamayan dev ağaç taksinin üzerine devrildi 

Alanya’da aşırı yağışa dayanamayan ağaç yoldan geçen bir ticari taksinin üzerine devrildi. Taksinin sürücüsü şans eseri yara almazken, devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:48
Alanya'da yağmura dayanamayan dev ağaç taksinin üzerine devrildi 
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Erdal Anak
ALANYA'DA gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini yükselterek sağanak şekilde yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, Alanya Sanayi Sitesi’nde ve merkezdeki bazı dükkanları su bastı. Keybukat Caddesi’nde ise aşırı yağışa dayanamayan çam ağacı, seyir halinde olan Tamer Koban’ın kullandığı 07 H 0823 plakalı ticari taksinin üzerine devrildi. Sürücü Koban yara almazken, araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Olayı görenler ise şaşkınlıkla izledi.

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Son Güncelleme: 25.10.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
AlanyaÇam AğacıTaksici
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