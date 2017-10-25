Alanya'da yağmura dayanamayan dev ağaç taksinin üzerine devrildi 

Erdal Anak

ALANYA'DA gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini yükselterek sağanak şekilde yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, Alanya Sanayi Sitesi’nde ve merkezdeki bazı dükkanları su bastı. Keybukat Caddesi’nde ise aşırı yağışa dayanamayan çam ağacı, seyir halinde olan Tamer Koban’ın kullandığı 07 H 0823 plakalı ticari taksinin üzerine devrildi. Sürücü Koban yara almazken, araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Olayı görenler ise şaşkınlıkla izledi.