Alanya’da uyuşturucuyla yakalanan genç kız hakkında karar verildi!

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize ekipleri Sugözü Mahallesi üzerinde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri yaya olarak giden Hilal M. (24) durdurdu. şüpheli Hilal M.’ye yapılan üst aramasında 0.10 gram eroin, 0.50 gram esrar, 4 adet Lyrica ile Suboxone isimli hap bulundu. Gözaltına alınan Hilal M. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü Hilal M, Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen genç kız savcılıkca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.