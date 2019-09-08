Alanya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş adliyede
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ile yakalanan iki kardeş gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapmış oldukları istihbari çalışmalarında 28 yaşındaki şüpheli Faruk S., ve 25 yaşındaki kardeşi Kamil S., Alanya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgileri alındı. Bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri şüpheli iki kardeşlerin oturdukları Güllerpınarı Mahallesi'ndeki adreslerini takibe aldı.
Dün gece saat, 22:05 sıralarında narkotik ekipleri şüphelilerden Kamil S., evden çıkması üzerine durdurularak yapılan üst aramasında iki parça halinde 44 gram ve 3,35 gram olmak üzere toplam 47,35 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Daha sonra ikametten elinde çanta ile ayrılan şüpheli ağabey Faruk S. çantasında 2 kilo 65 gram uyuşturucu Skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen 2 kilo 65 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Uyuşturucu maddeyle yakalanan iki kardeş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler.
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