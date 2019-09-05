banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da uyuşturucuya geçit yok

Alanya'da gerçekleştirilen operasyonda iki kişi uyuşturucudan yakalandı

ASAYİŞ 05.09.2019, 21:58 05.09.2019, 22:07
Alanya'da uyuşturucuya geçit yok
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halindeki 07 NEE 60 plakalı araçta bulunan Fikret U. (34) ile Berkan A. (22) polis tarafından arandı. Araçta yapılan aramada 4 adet Lyrica hap, metamfetamin (0,60 gram) ve eroin (2,75 gram) ele geçirildi. Savcılık talimatı ile Berkan A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılırken Fikret U. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edilecek.

#Uyuşturucu #asayiş #Alanya
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
İmsak 05:01
Güneş 06:24
Öğle 13:01
İkindi 16:38
Akşam 19:29
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545