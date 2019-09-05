Alanya'da uyuşturucuya geçit yok
Alanya'da gerçekleştirilen operasyonda iki kişi uyuşturucudan yakalandı
ASAYİŞ 05.09.2019, 21:58 05.09.2019, 22:07
EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halindeki 07 NEE 60 plakalı araçta bulunan Fikret U. (34) ile Berkan A. (22) polis tarafından arandı. Araçta yapılan aramada 4 adet Lyrica hap, metamfetamin (0,60 gram) ve eroin (2,75 gram) ele geçirildi. Savcılık talimatı ile Berkan A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılırken Fikret U. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edilecek.
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