Alanya'da uyuşturucuya geçit yok! Bu kez kargoyla gönderildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine takip ettikleri bir kişiyi kargodan aldığı paketten çıkan uyuşturucu maddesiyle suç üstü yakalandı.

Alanya'da uyuşturucuya geçit yok! Bu kez kargoyla gönderildi
banner404

MEHMET AL

ALANYA Emniyet Müdürlüğü’nün, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Hacet Mahallesi 602. Sokak’ta bulunan bir kargo firmasının şubesinden çıkarak şüpheli hareketler sergileyen 24 yaşındaki Enes Y. isimli şahsın elinde bulunan kargo paketinde arama yapıldı. Pakette 4 paket halinde 183 gr skunk maddesi, dijital hassas terazi ve 17 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatına istinaden Enes Y. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tahkikat evrakı düzenlendi. Şahsın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:53
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu’na molotoflu...
Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu’na molotoflu...
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479