Alanya’da uyuşturucuya geçit yok

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aranan 14 şüpheliden 10’u yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü 'yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden şahıs yakalanırken yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 tane sentetik hap, 1 adet kenevir ve 3 gram metamfemin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G.,S.A., T.P., H.K.,A.O., isimli 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramada 14 gr. Eroin, 25 gr. Metanfetamin, 256 gr. Esrar, 126 adet sentetik hap , 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 10:17