Alanya'da uyuşturucuya geçit verilmedi

EDİNİLEN bilgilere göre, dün akşam üstü Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan ve ardından üstleri aranan Levent Y.'nin üzerinde 0,24 gram, Batuhan Y.'nin üzerinde ise 3,4 gram eroin bulundu. Yakalanan diğer iki kişi Seyhan Ü. ve Bilal Ş. “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan tahkikat yapılarak serbest bırakıldı. Levent Y. ile üzerinde sahte kimlik bulunan Batuhan Y. ise “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçuyla adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 01:06