Alanya'da uyuşturucuya bir darbe daha

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hüseyin D. (29) ile ondan uyuşturucu alan Uğur A. (27) alışveriş sırasında yakalandı. Satıcı Hüseyin D.ve alıcı Uğur A.'nın üst aramasında metamfetamin ele geçirilirken Uğur A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Hüseyin D. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla adliyeye sevk edilecek.