Alanya'da uyuşturucuya 33 yıl 4 ay hapis

Mehmet AL.

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8 Ağustos 2017 tarihinde yaptıkları çalışmalarda, Akçatı Mahallesi Tepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda uyuşturucu madde üretildiğini belirledi. Keşif ve gözetleme sonunda bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 189 kilogram kubar esrar ve 1420 kök hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler 33 yaşındaki Rafet S. ve 39 yaşındaki Mevlüt A. gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Ağustos 2017’den beri tutuklu yargılanan Rafet S. ve Mevlüt A., Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında beraatlarını ve tahliyelerini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Rafet S.'ye esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 13 bin 320 lira para cezası verdi. Diğer sanık Mevlüt A.'ya ise esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 13 bin 320 lira para cezası verildi. 2 sanık, tutuklu bulundukları cezaevine geri gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 17:35