Alanya'da uyuşturucuya 259 yıl hapis

Mehmet AL - ÖZEL HABER-

ALANYA Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 Nisan 2018 ve 21 Ocak 2019 tarihinde sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 'torbacı' diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan narkotik ekipleri yaptıkları şok operasyonlarla 21 şüpheli yakalanarak göz altına alınmıştı. Evlerinde yapılan aramalarda ise 1.125 gram Skunk,140 gram Metamfetamin, 206 gram esrar, 502 adet Ectasy hap, 20.26 gram Eroin maddesi ve 4 Adet hassas ele geçirilmişti. Yakalanan toplam 21 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişti

ADLİYE'YE SANIK YAKINLARI AKIN ETTİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasına sanık yakınları adliyeye akın ettiler. Adliye polisi tarafından yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya tutuklu olarak götürülen 21 sanığın avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti uyuşturucu suçundan tutuklu olarak yargılanan sanıklar son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

CEZA YAĞDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapma veya Sağlama suçundan Faik M, 20 yıl hapis 40 Bin TL, Hakan G, 16 yıl 8 ay hapis 33 Bin 320 TL, İbrahim K, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Kerim D, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Mehmet S.A, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Mutlu D, 10 Yıl hapis 20 Bin TL, Nihat T, 8 yıl 4 ay hapis 16 Bin 660 TL, Şehmuz G, 12 yıl 24 Bin TL, Veysi Ş, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Rafet D, 16 yıl 8 ay hapis 33 Bin 320 TL, Baki Y.D, 16 yıl 8 ay hapis 33 Bin 320 TL, Ali Ç, 20 yıl hapis 40 Bin TL, Fatih T, 12 yıl 6 ay hapis 25 Bin TL, Murat L, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Mustafa H, 10 yıl 20 Bİn TL, Salih K,10 yıl hapis 20 Bin TL, Soner G, 15 yıl hapis 30 Bin TL, Şehmuz E, 10 yıl hapis 20 Bin TL, Mehmet A.Y, 7 yıl 6 ay hapis 15 Bin TL, Ferdi Ü, 13 yıl 4 ay hapis 26 Bin 660 TL, ve Zeynel A.B, 10 yıl hapis cezası ve 20 Bin TL Adli para cezasıyla cezalandırıldılar. Tutuklu olarak duruşmaya götürülen 21 sanık tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.