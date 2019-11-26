Alanya'da uyuşturucu ticaretine geçit verilmedi

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi, Mehmet Ali Efendi Sokak üzerinde durdurulan Muhammet H. K. isimli şahıstan 2 parça halinde toplam 0,60 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Muhammet H. K.'nin uyuşturucu maddeyi satın aldığını beyan ettiği Hazar T. A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3,84 gram Eroin maddesi ve 5 adet Lyrica hap maddesi ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Muhammet H. K. isimli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılırken Hazar T. A. isimli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilecek.